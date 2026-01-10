Tommaso Giacomel war beim Biathlon-Weltcup in Oberhof einer der glücklichsten Menschen – und einer der traurigsten. Glücklich, weil er den Sprint am Donnerstag gewann und zwei Tage später im turbulenten Verfolgungsrennen erneut triumphierte. Traurig, weil er seine sportlichen Erfolge gerne mit seinem engen Freund Sivert Guttorm Bakken geteilt und gefeiert hätte. Doch das ist nicht mehr möglich. Bakken starb einen Tag vor Heiligabend im Teamhotel der norwegischen Nationalmannschaft in Italien unter bis heute ungeklärten Umständen. Er wurde nur 27 Jahre alt.