Die sogenannten Volunteers – zu Deutsch: Freiwillige – rüsten sich in Oberhof für ihren Einsatz für den Wintersport. „Sie sind Kampfrichter oder Ordner in der Arena und an der Strecke, sorgen für eine zügige An- und Abreise der Fans, zeigen sich für die Versorgung im Hüttendorf verantwortlich, sitzen an der Tageskasse, verkaufen Fanartikel oder erfüllen das Rahmenprogramm mit Leben: Zwischen 620 und 700 Volunteers werden die Organisatoren des IBU- Weltcups Biathlon 2026 in Oberhof pro Wettkampftag unterstützen und die Veranstaltung vom 8. bis 11. Januar 2026 mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft prägen“, verkündet Susann Eberlein vom Medienteam der Oberhofer Sport und Event GmbH nach einem großen Treffen der Ehrenamtler am Wochenende.