Diese Hütte ist aus richtigem Holz gebaut. Und sie passt einfach perfekt auf den Oberhofer Stadtplatz zwischen Oberen Hof, „Grand Green“-Hotel und Kurpark. Der alpenländische Stil ist pure Absicht und soll die Wintersportstadt bei den Weltcups in den Augen von Sportlern und Besuchern hochwertig optisch aufhübschen. Der Sport ist das eine, de gute Eindruck bei den Besuchern der Wettkämpfe das andere. „500 Quadratmeter“, schwärmt Ronny Schmidt, sei der zentrale Treffpunkt für die Fans in der Stadtmitte groß. „Die Almhütte“, wie der Erfurter Unternehmer sein Holzhaus nennt, hat er im vergangenen Jahr extra für Oberhof bauen lassen. Innen mit großer Bühne für Livemusik, Theken für den Getränkeausschank und Stehtischen zum Plaudern ausgestattet bietet sie sehr viel Platz zum Aufwärmen, Trinken und Amüsieren. Denn neben den Rennen erwarten die Fans am Rennsteig auch gute Stimmung. Sie wollen nicht nur mit den Sportlern wetteifern, sondern – wenn sie schon einmal hier sind – auch feiern: Aprés Ski heißt die Devise.