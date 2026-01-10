Peter Sendels gerade aufgestellter Geschwindigkeitsrekord auf der Oberhofer Weltcup-Strecke hielt nicht lange. Seine Mitte dieser Woche bei einem Streckentest erreichten 61 Stundenkilometer waren schnell überboten. „Ich habe gehört, dass es welche gab, die vorgestern 67 gefahren sind. Also ich bin bestimmt nicht der Schnellste gewesen. Meine Ski waren nicht vorbereitet. Da habe ich keine Chance gegen die Athleten“, erzählte der Staffel-Olympiasieger von 1998 am Weltcup-Samstag (10. Januar) zwischen beiden Rennen in der Oberhofer Skiarena.