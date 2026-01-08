„Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune, links gute Laune, rechts gute Laune.“ Diese Zeilen aus dem Lied von Großstadtengel haben das Potenzial der Hit 2026 beim Biathlon-Weltcup in Oberhof zu werden. Davon ist Adi Rückewold aus Bad Liebenstein überzeugt. Der 55-Jährige muss es wissen: Vor 24 Jahren moderierte er zum ersten Mal gemeinsam mit Uwe Prütz aus Merkers – in der Region bekannt als DJ Charly – die Wintersportgroßveranstaltung.