Oberhof - Die deutschen Biathletinnen starten mit großem Selbstbewusstsein in den ersten Heimweltcup des neuen Jahres. Beim Sprint am Donnerstag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberhof sind die Augen vor allem auf Franziska Preuß gerichtet. Die 30-Jährige will mit ihrem nächsten Top-Ergebnis das Gelbe Trikot verteidigen. Bisher hat sie zwei Siege und vier weitere Podestplätze auf dem Konto.