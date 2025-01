Stattdessen holte Jeanmonnot mit ihrem vierten Sieg in diesem Winter einige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup auf Preuß auf. Dennoch wird Preuß in der kommenden Woche mit dem Gelben Trikot zur WM-Generalprobe nach Antholz reisen. Zudem betrieb sie Wiedergutmachung für ihre schwächsten Saisonleistungen, die sie in der Vorwoche in Oberhof mit den Plätzen 28 (Sprint) und 20 (Verfolgung) gezeigt hatte.