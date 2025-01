Das ist ein interessantes Angebot für all diejenigen, die sich für die Sprint-Wettkämpfe des Oberhofer Biathlon-Weltcups Streckentickets gekauft haben: Wie der Veranstalter mitteilt, besteht die Möglichkeit, diese Eintrittskarten für die Rennen am Donnerstag (9. Januar/Frauen) und Freitag (10. Januar/Männer) an der Tageskasse in ein Ticket für die Arena, also für das Stadion, aufwerten zu lassen.