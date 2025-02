Biathlon-Weltcup 2026 in Oberhof: Karten-Vorverkauf startet am 22. Februar

Die Arena am Rennsteig wird ab dem kommenden Weltcup in drei Kategorien unterteilt: Die Blöcke D1 bis G1 im Unterrang gehören zur Kategorie 1, die Blöcke A bis C im Unterrang zur Kategorie 2 und die Blöcke R bis U im Oberrang zur Kategorie 3. „Gerade der Unterrang, der viel Nähe zum Wettkampfgeschehen verspricht, ist bei unseren Fans sehr beliebt. Für sie haben wir die Preise in den Blöcken A bis C in Kategorie 2 reduziert, so dass sich noch mehr Besucher für einen Besuch begeistern lassen und Biathlon live erleben“, sagt OK-Chef Bernd Wernicke. Die Strecke zählt zu Kategorie 4.