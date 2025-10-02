Die Rückkehr auf die Wettkampfbühne hätte für Vanessa Voigt besser kaum laufen können. Mit Rang vier beim stark besetzten City-Biathlon in Dresden sowie einer Bronzemedaille und zwei vierten Plätzen bei der unmittelbar anschließenden Deutschen Meisterschaft meldete sich die Weltklasse-Biathletin nach langer Rennpause Anfang September stark und konstant zurück. „Drei sehr gute Trainingseinheiten mit Wettkampfcharakter im bayrischen Wald. Jetzt heißt es eine Woche Beine hochlegen und dann beginnt die spezifische Vorbereitung auf die Saison“, fasste sie die Titelkämpfe am Arber zusammen und blickte zugleich voraus. Auffallend beim Comeback: Von ihrer traumwandlerischen Sicherheit im Schießen hat die 26-Jährige nichts eingebüßt.