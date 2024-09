Vanessa Voigt aus Rotterode und der in Oberhof trainierende Sachse Justus Strelow werden am 28. Dezember als Duo bei der Biathlon-World-Team-Challenge in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen starten. Die beiden treffsicheren Schützen, die beim Weltcup im italienischen Antholz als erstes deutsches Team überhaupt einen Mixed-Sprint gewonnnen hatten, wurden vom Deutschen Skiverband nominiert.