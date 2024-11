Oberhof - Biathletin Vanessa Voigt hat im Sommer wegen mentaler Probleme rund eineinhalb Monate lang pausieren müssen und will dennoch voll Vorfreude in die neue Saison starten. "Es gab Tage, an denen ich im Bett lag und nicht aufstehen konnte. Mein Körper fühlte sich so erschöpft an, als hätte ich fünf Tage extremes Krafttraining hinter mir", erzählte 27-Jährige der "Thüringer Allgemeinen" vor dem Weltcupauftakt in Kontiolahti.