Olympiasieger Erik Lesser hat als Trainer am Bundesstützpunkt in Oberhof eine völlig neue Aufgabe übernommen. Der 36-Jährige ist nunmehr verantwortlich für die Jugendaltersklassen 16 und 17 am Sportgymnasium. „Ja, meine Aufgabenbereiche haben sich geändert“, bestätigt Lesser. In Abstimmung mit der Trainerschaft und Bundesstützpunktleiter Erik Schneider teilen sich Lesser und einige Trainerkollegen künftig zudem die Aufgabe als Leitender Stützpunkttrainer Biathlon. „Hier haben wir die Arbeit auf mehrere Schultern verlagert“, betont Lesser.