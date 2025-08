Top-Biathlet Justus Strelow ist erstmals Vater geworden. Wie der 28-Jährige unserer Redaktion bestätigte, brachte seine Ehefrau Elisa bereits am 26. Juli Sohn Karl zur Welt. „Mutter und Kind sind wohlauf, die Nächte aber kurz“, sagte Strelow. Seit der Geburt hatte der zweifache WM-Bronzemedaillengewinner individuell trainiert. Am Mittwoch ist er wieder ins Teamtraining in Oberhof eingestiegen. Dabei erhielt er allerbeste Glückwünsche seiner Nationalmannschaftskollegen, die gerade zu einem Trainingslehrgang in Thüringen weilen.