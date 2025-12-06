Vanessa Voigt feiert gerade beim Weltcup der Biathleten in Östersund ihr internationales Comeback. Es ist ein Happy End für die Olympia- und WM-Medaillengewinnerin nach einer langen Leidenszeit. Die 28-jährige Oberhoferin hat nun erstmals nach ihrem vorzeitigen Saison-Abbruch im vergangenen Winter einen tiefen Blick in ihr Inneres gewährt. Dabei werden die Schattenseiten des Kampfs um Ruhm und Erfolg in der Biathlon-Szene sichtbar, den jeden Winter in Deutschland Millionen Menschen in den Medien live verfolgen.