Seit Anfang Mai ist die starke Oberhofer Biathlon-Trainingsgruppe wieder im Training, nun stand die erste Formabfrage in Form eines Testwettkampfes an. Das verkürzte Einzelrennen über 15 Kilometer mit 45 Sekunden Strafzeit pro Schießfehler endete mit einer Überraschung. Benjamin Menz (Tambach-Dietharz) setzte sich in 40:30 Minuten mit drei Schießfehlern vor Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld/41:05 min/2) und Justus Strelow (Schmiedeberg/41:19 min/3).