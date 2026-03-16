Die Internationale Biathlon Union (IBU) wird die zweite Auflage des Loop One Festivals in München erweitern. Das als internationale Saisoneröffnung angedachte innovative urbane Biathlon-Event findet vom 16. bis 18. Oktober wiederum im Olympiapark statt. Dabei treten die weltbesten Biathleten an zwei Tagen im rasanten Super Sprint gegeneinander an und bieten den Fans so noch mehr Möglichkeiten, Biathlon der Spitzenklasse in dieser einzigartigen urbanen Kulisse zu erleben.