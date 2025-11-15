Beim mit Spannung erwarteten Saisonauftakt der deutschen Biathleten in Idre haben die Athleten aus Thüringen geliefert. Hinter dem überragenden, fehlerfreien Schweden Sebastian Samuelsson erkämpften am Samstag Philipp Horn (1 Schießfehler), Simon Kaiser (0) und Justus Strelow (0) die Plätze zwei bis vier. Danilo Riethmüller (1) als Sechster komplettierte das starke Ergebnis der Athleten aus Oberhof.