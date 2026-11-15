Der Thüringer Danilo Riethmüller hat bei der Weltcup-Qualifikation der deutschen Biathleten überrascht. Der 27-Jährige wurde am Sonntag bei einem internationalen Sprint-Rennen in Obertilliach auf Kunstschnee Zweiter und hat damit allerbeste Chancen auf ein Weltcup-Ticket. Der Skijäger, der in Oberhof lebt und trainiert, hatte im Ziel 12,9 Sekunden Rückstand auf Sieger Campbell Wright, der wie Riethmüller am Schießstand fehlerfrei blieb. Platz drei erkämpfte Philipp Nawrath (1). Im Einzel am Vortag war Riethmüller beim Sieg von Wright Siebter geworden. „Es macht noch Spaß“, kommentierte er sein starkes Ergebnis.