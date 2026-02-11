Biathlon Biathletin Preuß vergibt Medaille - Französin Simon siegt

"Ich habe es nicht mehr auf die Kette gekriegt, das Timing stimmte nicht mehr. Es war das klassische Harakiri-Schießen, sauschade, das ärgert mich sehr", sagte Preuß in der ARD. Zudem habe irgendwann auf der Strecke das Gedankenkarussell angefangen. "Ich habe versucht, in meinen mentalen roten Faden zu kommen. Ich wollte es so machen, wie beim ersten Stehendschießen, aber es hat nicht funktioniert", erklärte Deutschlands Nummer eins.