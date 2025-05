Antonia Horn schaut verwundert auf ihre Oberarme. „Meine Arme sind wahrscheinlich gerade stärker als meine Beine. Die sind sonst dünner, würde ich sagen“, erzählt die ehemalige Langläuferin und Biathletin. Vor einem Jahr hatte die Oberhoferin ihre Profilaufbahn eigentlich beendet, Skier und Gewehr in die Ecke gestellt. Von einem großen Leistungseinbruch ist am Sonntag vor einer Woche (27. April) auf den ersten Blick nicht viel zu erkennen. Die 28-Jährige gewinnt den Championslauf über 34 Kilometer beim 47. Lange-Bahn-Lauf in Suhl.