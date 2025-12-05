Die Thüringer Biathlon-Familie trauert um einen ihrer besten Trainer. Wie mehrere Ex-Schützlinge bestätigten, ist Hartmut Gollhardt am Mittwoch im Alter von nur 71 Jahren verstorben. „Golle“, wie er von seinen Kollegen und Freunden immer gerufen wurde, prägte rund vier Jahrzehnte lang ohne einen Krankheitstag den Thüringer Biathlonsport. Hauptverantwortlich als Landestrainer begleitete er Olympiasieger wie Mark Kirchner, Andrea Henkel, Peter Sendel und Erik Lesser ab dem Jugendbereich auf dem Weg bis in die Weltspitze.