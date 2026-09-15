Lucas Fratzscher vom WSV Oberhof hat über seinen Instagram-Account das Ende seiner Zusammenarbeit mit dem norwegischen Skihersteller Madshus mitgeteilt. „Zeit für einen neuen Schritt: Meine Zusammenarbeit mit Madshus endet. Danke für das Vertrauen, die Unterstützung und die vielen gemeinsamen Erlebnisse – besonders die gemeinsame Zeit bei Olympia. Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit und wünsche dem gesamten Team alles Gute für die Zukunft“, schrieb der 32 Jahre alte, aus Schleusingen stammende Olympiastarter. Ein neuer Ausrüster steht noch nicht fest.