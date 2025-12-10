Reiters Ziel: wieder mehr Top-Ten-Platzierungen in der Breite. Zudem etablierte er eine Durchlässigkeit in den Trainingsgruppen bis in den Nachwuchs, Trainings- und Erholungszyklen sind gleich getaktet. Auch das Mindset soll sich ändern. In den vergangenen Jahren sei zu viel auf die anderen geschaut worden, man habe Gegner wie die Norweger teils bewundert. „Aber letztendlich gilt es, den Fokus auf uns zu richten und unsere Stärken einzubringen. Und da haben wir sehr viele.“

Einen langfristigen Vertrag über die Olympia-Saison hinaus hat er nicht. „Wir haben das für uns einfach offen gelassen, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil es von jeder Seite passen muss“, hatte Reiter bei der Saisoneinkleidung im Oktober gesagt. Er habe gerade nur Olympia im Blick: „Alles andere wird sich dann vielleicht im Laufe des Winters ergeben.“