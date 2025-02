Bei der deutschen Meisterschaft der Junioren in Oberhof stehen mehrere Biathlon-Talente, wie Carlotta Nößler oder Luca Anding, aus dem Sportkreis im Mittelpunkt. Doch auch anderen sollen Erwähnung finden. Connor Münch verpasst in Oberhof knapp das Podest und der jüngere Biathlon-Nachwuchs tritt eine Woche später in Bayern an. Am Arber läuft und schießt sich Maja Dietzel in den Fokus.