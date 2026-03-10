Auch in der Altersklasse 17 w konnte in dieser Saison niemand der Biathletin Carlotta Nößler vom WSV Trusetal das Wasser reichen. Nach dem Gesamtsieg in der Ak 16 w in der vorherigen Saison holte sich Carlotta nun auch den Deutschlandpokal eine Altersklasse höher. Nach einem Sieg beim abschließenden Wettkampf in Ruhpolding ging es für die Trusetalerin per Nachnominierung direkt weiter an den Arber zur Jugend-WM.