Im Sommer 2023 verließ die damals 14-jährige Carlotta Nößler ihr Elternhaus im heimischen Trusetal und besuchte fortan das Sportgymnasium in Oberhof. Für das Biathlon-Talent war dies damals „der nächste logische Schritt“ und geschah wohlüberlegt und ausgiebig diskutiert in Absprache mit den eigenen Eltern. „Es muss Spaß machen und auch die Gesundheit muss mitspielen. Sie soll auf keinen Fall daran zerbrechen“, hieß es im Hause Nößler im Oktober 2023. Eineinhalb Jahre später ist festzustellen: Für Carlotta hätte es kaum besser laufen können. In der Altersklasse 16 w feierte die Trusetalerin zuletzt den Gesamtsieg im Deutschlandpokal. Wie die bisherige Zeit in Oberhof sowie die vergangene Saison für sie lief und wie ihre Zukunftspläne aussehen, verraten Carlotta und ihre Eltern Sandra und Sandro Nößler im Gespräch.