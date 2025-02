Einen Tag nach den deutschen Nachwuchs-Meisterschaften in Oberhof haben die Trainer getagt, nun ist es offiziell: Der Deutsche Skiverband hat die Biathleten bekannt gegeben, die ab dem 24. Februar an der Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft in Östersund teilnehmen werden. Aus Thüringen reisen vier Sportler mit nach Schweden.