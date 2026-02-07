Biathlon-Mixed-Staffel steht: Strelow und Voigt nominiert

Mit den Thüringern Justus Strelow (Erfurt) als Startläufer und Vanessa Voigt (Oberhof) auf Position drei geht deutsche Mixed-Staffel zum Auftakt der olympischen Biathlonrennen in Antholz ins Rennen. Das Duo greift am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gemeinsam mit Philipp Nawrath und Schlussläuferin Franziska Preuß nach der ersten deutschen Medaille in diesem Wettbewerb bei Winterspielen überhaupt.Strelow und Voigt gelten als überragende Schützen. Für Voigt ist die Nominierung nach ihrem längeren Ausfall in der Vorsaison ein großer Erfolg. Mit Selina Grotian, Julia Tannheimer und Janina Hettich-Walz standen weitere starke Athletinnen zur Auswahl.