Oberhof wird Ende Januar erneut zum Zentrum des deutschen Nachwuchs-Biathlons. Vom 29. Januar bis 1. Februar finden in der Ski-Arena am Rennsteig im Rahmen des vierten Deutschlandpokals die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften statt. Erwartet werden rund 200 Nachwuchs-Skijäger. Veranstalter ist der Deutsche Skiverband, Ausrichter der Wettkämpfe ist der Skiverein Eintracht Frankenhain. Turnusmäßig sollte Willingen die nationalen Titelkämpfe ausrichten. Die Schneesituation im Sauerland verhindert dies jedoch. Oberhof springt ein.
Biathlon-Meisterschaft Oberhof erwartet 200 Skijäger
Redaktion 23.01.2026 - 14:36 Uhr