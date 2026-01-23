Oberhof wird Ende Januar erneut zum Zentrum des deutschen Nachwuchs-Biathlons. Vom 29. Januar bis 1. Februar finden in der Ski-Arena am Rennsteig im Rahmen des vierten Deutschlandpokals die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften statt. Erwartet werden rund 200 Nachwuchs-Skijäger. Veranstalter ist der Deutsche Skiverband, Ausrichter der Wettkämpfe ist der Skiverein Eintracht Frankenhain. Turnusmäßig sollte Willingen die nationalen Titelkämpfe ausrichten. Die Schneesituation im Sauerland verhindert dies jedoch. Oberhof springt ein.