Von Freitag bis Sonntag (30. Januar bis 1. Februar) finden in Oberhof zum zweiten Mal in Folge die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Biathlon statt. Die 200 besten Nachwuchs-Skijäger werden in der Ski-Arena am Grenzadler erwartet. Wir sprachen vorab mit Bundesstützpunkt-Trainer Denny Andritzke über die hiesigen Sportler und ihr Heimspiel, auf das in einem Monat die Heim-Nachwuchs-WM im Bayerischen Wald folgt.