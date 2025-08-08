„Traut euch etwas zu!“, steht rot auf dem mittelgroßen Bord mit den Trainingsinhalten, aber auch „Überzeugung, Entschlossenheit, Konsequenz, Gelassenheit“. Es sind die sogenannten Basics, die das neue Biathlon-Bundestrainer-Duo Tobias Reiter und Jens Filbrich ihren männlichen Auswahlschützlingen täglich im Trainingsalltag mit auf den Weg geben. Am Mittwoch, bei der „Vollgaseinheit“, wie Filbrich die schweißtreibende Doppelstunde im Oberhofer Biathlon-Revier im Vorfeld nennt und die Athleten im Nachgang allesamt bestätigen, liegt der Schwerpunkt auf den acht Intervallläufen mit maximaler Laufgeschwindigkeit und anschließendem fokussierten Schießen.