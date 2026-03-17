Manche gewinnen im Biathlon und dürfen sich doch nicht „Meister“ nennen. So erging es am Samstag (14. März) in der Oberhofer Skihalle mit Felix Bartholomäus (Frankenhain), Hannes Frische (Tambach-Dietharz) und Isabell Berlit (Trusetal) gleich drei Gewinnern bei den Thüringer Meisterschaften im Sprint. Die Regeln sind hier klar: Für eine Thüringer Meisterschaft braucht es mindestens drei Starter pro Altersklasse. Bei den drei oben genannten Athleten sind es am Samstag nur zwei respektive einer.