Im Erzgebirge ging es für die jungen Biathleten des Sportkreises am vergangenen Wochenende in die vorletzte Station des Deutschlandpokals. Bei Sonnenschein und böigem Wind am Samstag sowie teils Regen am Sonntag knüpften insbesondere Luca Anding (SC Steinbach-Hallenberg) und Carlotta Nößler (WSV Trusetal) an ihre starken Leistungen an.