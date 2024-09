„Ich bin wirklich glücklich, dass dieses Wochenende so toll gelaufen ist“, freute sich Janne Linnea Weigelt am vergangenen Sonntag. Hinter ihr liegen da gerade drei Wettkampftage, an denen sie die Arena in Oberhof gerockt hat. Dabei war der Einstieg in die Saison für sie „nicht optimal“, wie sie weiter erzählt: „Erst war ich im Juni/Juli lange krank, bin eine Erkältung nicht richtig los geworden und als ich endlich wieder richtig trainieren konnte, klappte beim Schießen nichts mehr. Umso cooler, dass ich hier in Oberhof so gute Leistungen abrufen konnte!“