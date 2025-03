Mit dem Ausfall des erkrankten Hannes Lipfert wurde der Steinbach-Hallenberger Nachwuchs-Biathlet Luca Anding kurzfristig für die Junioren-WM im schwedischen Östersund nachnominiert. In der Jugend-Klasse holte er in der Staffel auf Anhieb die Silbermedaille. Im Interview äußert sich der Junioren-Vizeweltmeister über seine Nominierung, das Turnier und was danach anstand.