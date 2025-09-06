Im Gemeinde- und Vereinshaus in Scheibe-Alsbach wurde das 35-jährige Bestehen des WSV Scheibe-Alsbach und das 62-jährige Bestehen des Biathlonsports in Scheibe-Alsbach groß gefeiert. Fast 150 Gäste waren der Einladung gefolgt und freuten sich auf einen schönen Abend. Zu Beginn der Veranstaltung umriss der Vereinsvorsitzende Jesko Fischer in seiner Rede die Geschichte des Vereins. Von den Anfängen in den frühen 1960ern, den vielen Wintersportveranstaltungen in den folgenden Jahren und den Schwierigkeiten, den Verein über die Wendezeit zu retten, spannte er den Bogen über die großen Erfolge von Mark Kirchner bis heute, wo trotz der Probleme, die die schneearmen Winter und die Corona-Pandemie mit sich brachten, große und kleine Erfolge gefeiert werden können und ein reges Vereinsleben besteht.