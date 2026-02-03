Biathlon in Oberhof: Zum Abschluss noch mal sechs Medaillen

Der 4. Biathlon-Deutschlandpokal in Oberhof endete am Sonntag (1. Februar) mit den Verfolgungsrennen in den Altersklassen Jugend, Junioren und Senioren. Medaillen für Thüringen holten am Abschlusstag: Maja Dietzel (1./AK 16, WSV Trusetal), Sydney Wüstling (1./AK 18/19, WSV Oberhof), Nils Schneiderling (2./Männer, WSV Rotterode), Karl Julian Schütze (2./Junioren, WSV Oberhof), Vincent Dreßler (3./AK 16, SC Köthen/Sportgymnasium Oberhof) und Hannes Lipfert (3./AK 18/19, Eintracht Frankenhain). 178 Starter nahmen insgesamt teil.