 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Zum Abschluss noch mal sechs Medaillen

Biathlon in Oberhof Zum Abschluss noch mal sechs Medaillen

Der Deutschlandpokal in Oberhof endete am Sonntag mit den Verfolgungsrennen der Altersklassen Jugend, Junioren und Senioren. Diese Sportler holten Edelmetall für Thüringen.

Biathlon in Oberhof: Zum Abschluss noch mal sechs Medaillen
1
Gold-Garantie bei den Mädchen: Maja Dietzel vom WSV Trusetal gewinnt – nach Silber im Sprint tags zuvor – am Sonntag die 7,5-km-Verfolgung in der Altersklasse 16. Foto: Kevin Voigt

Der 4. Biathlon-Deutschlandpokal in Oberhof endete am Sonntag (1. Februar) mit den Verfolgungsrennen in den Altersklassen Jugend, Junioren und Senioren. Medaillen für Thüringen holten am Abschlusstag: Maja Dietzel (1./AK 16, WSV Trusetal), Sydney Wüstling (1./AK 18/19, WSV Oberhof), Nils Schneiderling (2./Männer, WSV Rotterode), Karl Julian Schütze (2./Junioren, WSV Oberhof), Vincent Dreßler (3./AK 16, SC Köthen/Sportgymnasium Oberhof) und Hannes Lipfert (3./AK 18/19, Eintracht Frankenhain). 178 Starter nahmen insgesamt teil.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Biathlon in Oberhof: Bayern wettet, Thüringen verteilt Schokolade

01.02.2026 20:31 Biathlon in Oberhof Bayern wettet, Thüringen verteilt Schokolade

Wie kitzelt man aus Sporttalenten Top-Leistungen heraus? In Oberhof bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften lernt man: Manchmal hilft eine Wette, manchmal ein wenig Schokolade.

Blick auf das Gesamttableau im Wettbewerb: Carlotta Nößler vom WSV Trusetal (AK 17) verteidigte ihren ersten Platz in der Gesamtwertung des Deutschlandpokals. Sydney Wüstling vom WSV Oberhof übernahm das rote Trikot der Führenden von Giovanna Nicolussi (WSV Kiefersfelden). Karl Julian Schütze bleibt Gesamtzweiter bei den Junioren vor Luca Anding (SC Steinbach-Hallenberg). Senior Nils Schneiderling belegt ebenfalls Platz zwei.

Unsere Empfehlung für Sie

Comeback von Emily Schumann: „Ich bin wirklich unfassbar dankbar“

02.02.2026 16:43 Comeback von Emily Schumann „Ich bin wirklich unfassbar dankbar“

Biathletin Emily Schumann ist nach fast zwei Jahren zurück. Das Knie hat beim Comeback in Oberhof gehalten. Nach dem ersten Wettkampf will sie vor allem eins: Danke sagen.

Alina Nußbicker (SV Tambach-Dietharz) ist momentan Dritte. Die 21-Jährige war am Freitag im Massenstart schnellste Frau in Oberhof. Nach holprigem Saisonstart sei nun die Konstanz zurück, so Nußbicker. „Der IBU-Cup ist das Ziel.“ Am nächsten Wochenende geht es zunächst im Alpencup am Notschrei weiter. In der internationalen Wettkampfserie ist Nußbicker Gesamtdritte. Nils Schneiderling führt bei den Männern.

Alle Ergebnisse des 4. Deutschlandpokals und der deutschen Nachwuchs-Meisterschaften finden Sie hier.