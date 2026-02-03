Biathlon in Oberhof: Zum Abschluss noch mal sechs Medaillen

Alina Nußbicker (SV Tambach-Dietharz) ist momentan Dritte. Die 21-Jährige war am Freitag im Massenstart schnellste Frau in Oberhof. Nach holprigem Saisonstart sei nun die Konstanz zurück, so Nußbicker. „Der IBU-Cup ist das Ziel.“ Am nächsten Wochenende geht es zunächst im Alpencup am Notschrei weiter. In der internationalen Wettkampfserie ist Nußbicker Gesamtdritte. Nils Schneiderling führt bei den Männern.