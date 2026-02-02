Fast 190 Biathleten kamen am vergangenen Wochenende (30. Januar bis 1. Februar) in Oberhof zum 4. Deutschlandpokal zusammen. An den ersten zwei Wettkampftagen suchte der Skijäger-Nachwuchs parallel seine neuen deutschen Meister im Massenstart und im Sprint. Zwei Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen sicherten sich die Talente aus Thüringen in den Altersklassen der Jugend und Junioren.