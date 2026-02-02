Fast 190 Biathleten kamen am vergangenen Wochenende (30. Januar bis 1. Februar) in Oberhof zum 4. Deutschlandpokal zusammen. An den ersten zwei Wettkampftagen suchte der Skijäger-Nachwuchs parallel seine neuen deutschen Meister im Massenstart und im Sprint. Zwei Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen sicherten sich die Talente aus Thüringen in den Altersklassen der Jugend und Junioren.
Biathlon in Oberhof „Wir versauen es uns sehr oft mit einem Anschlag“
Karsten Tischer 02.02.2026 - 12:07 Uhr