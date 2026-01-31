Im Massenstart-Rennen am Freitagnachmittag (30. Januar) wurde ihre Aufholjagd nach zwei Fehlern im letzten Stehendschießen nicht mit dem Sieg belohnt, einen Tag später ließ Sydney Wüstling vom WSV Oberhof bei den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Biathlon nichts anbrennen und holte sich beim Heimspiel am Grenzadler im Sprint den deutschen Jugendmeistertitel. Die 17-jährige Juniorenweltmeisterin von 2025 gewann über 7,5 Kilometer mit 1:22 Minuten Vorsprung vor Melina Gaupp vom DAV Ulm.