„Es macht mich traurig.“ Das war die erste Reaktion, als Martin Ponsiluoma von den Neuerungen beim Oberhofer Biathlon-Weltcup erfuhr. Dass der Birxstieg nicht mehr komplett, sondern nur noch zur Hälfte bewältigt werden muss, bedauert der schwedische Star. „Es ist sehr schade, dass sie ihn rausnehmen, denn dieser Streckenabschnitt steht für Oberhof“, sagte der 31-jährige Routinier der Zeitung „Expressen“ und lieferte den Grund gleich mit: „Es ist ein entscheidender und schwerer Abschnitt. Ich bin gespannt, was sie stattdessen machen werden. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es schwierig sein dürfte, etwas Ähnliches zu erschaffen.“