Das Frühstück dauert an diesem Freitag Morgen etwas länger. Maritta Büttner, die quirlige Benshäuser Pensionsbetreiberin, hat aufgetragen. Ihre Gäste haben Zeit – der Wettkampf fällt aus an diesem Tag – Sturmtief Elli wegen. Kein Grund für schlechte Laune. Georg Willig und Nicci Willig-Pachaly aus Neustadt am Rübenberge machen es sich mit einem Gläschen Sekt gemütlich. Seit 2011 kommen die beiden aus dem Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover zum Biathlon nach Oberhof – Quartier finden sie immer bei Maritta Büttner. Meist sogar im gleichen Zimmer.