Biathlon in Oberhof: Fragen und Antworten zum Weltcup

Die innerörtlichen Shuttlebusse sind zu folgenden Zeiten unterwegs: Donnerstag – 10.30 bis 18.30 Uhr sowie Spätpendel bis 22.30 Uhr; Freitag – 10.30 bis 18.30 Uhr sowie Spätpendel bis 22.30 Uhr; Samstag – 8.30 bis 18.30 Uhr sowie Spätpendel bis 22.30 Uhr; Sonntag – 8.30 bis 18.30 Uhr sowie Spätpendel bis 19.30 Uhr. Während der Wettkämpfe verkehren keine Shuttlebusse.

Gibt es noch Eintrittskarten?

Im offiziellen Ticketshop können noch Eintrittskarten erworben werden – außer für den ausverkauften Samstag mit den Verfolgungsrennen. Die Preise erstrecken sich von 19 Euro für einen Platz an der Strecke bei den Sprints am Donnerstag oder Freitag bis hin zu 99 Euro für einen Sitzplatz in der Arena bei den Staffelrennen am Sonntag. Dauerkarten sind so gut wie ausverkauft, am Montag gab es noch minimale Restbestände (290 Euro). Insgesamt wurden rund 51 000 Tickets verkauft. Vor Ort wird es außer am Samstag eine Tageskasse mit Restkarten geben.

Was passiert rund um die Wettkämpfe?

Das Hüttendorf (Donnerstag/Freitag ab 10.30 Uhr, Samstag/Sonntag ab 8.30 Uhr) am Grenzadler und das Besucherzelt an der Arena (Donnerstag/Freitag ab 10 Uhr, Samstag/Sonntag ab 8.30 Uhr) sind echte Oberhofer Institutionen. Gleiches gilt für das Areal am Stadtplatz nahe des Kurparks. Die Ski-Arena am Grenzadler öffnet am Donnerstag und Freitag jeweils um 12 Uhr ihre Pforten, an den Wochenend-Tagen geschieht dies bereits um 10.30 Uhr. Im Vorfeld der Rennen gibt es wie in den vergangenen Jahren ein Warm-Up-Programm. Öffentliche Siegerehrungen auf dem Stadtplatz sind für Freitag und Samstag (jeweils ab 19 Uhr) geplant.

Was darf ich in die Arena mitnehmen?

Rucksäcke mit Getränken in Plastikflaschen und Thermoskannen bis maximal 1 Liter sowie Speisen sind erlaubt. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und Drogen sowie von Dosen, Glasbehältern, Glasflaschen und Krügen ist verboten. Ebenfalls nicht mitgeführt werden dürfen Hieb- und Stichwaffen, private Drohnen, Pyrotechnik, Schlitten, Spraydosen, Tiere und Werkzeuge.

Gibt es eine Eröffnungsfeier?

Ja – und zwar am 8. Januar (Mittwoch) ab 19 Uhr auf dem Stadtplatz. Der Eintritt ist frei, zahlreiche Athletinnen und Athleten haben ihre Teilnahme zugesagt. Das strikte Parkverbot in Oberhof gilt an diesem Abend noch nicht. Empfohlen wird, die Autos auf den Parkflächen am Gründle abzustellen.

Findet auch im kommenden Jahr wieder ein Biathlon-Weltcup in Oberhof statt?

Ja. Neben der Veranstaltung in Ruhpolding vom 15. bis 18. Januar 2026 veranstaltet der Weltverband IBU im kommenden Jahr in Deutschland vom 8. bis zum 11. Januar auch in Oberhof wieder einen Biathlon-Weltcup.