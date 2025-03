20 000 Wettkämpfer seit 2015 haben die Biathlon-Deutschland-Tour zum weltgrößten Volksbiathlon werden lassen, wie deren Leiter Martin Bremer mitteilt. Nun findet am Samstag, 29. März, bereits zum dritten Male nach 2023 und 2024, das Saisonfinale der 32 Etappensiegerinnen und -sieger in Oberhof statt. Es ist die Belohnung für die Etappenchampions für ihre teilweise bereits Monate zurückliegende Leistung in den 26 Tourstädten der Saison. Neben dem Wettkampf gibt es für sie vor Ort auch ein Erlebniswochenende mit ihren Begleitungen, mit Übernachtung im Athletenhotel Rodebachmühle und einer Siegerparty am Finalabend (oder besser gesagt in der Finalnacht).