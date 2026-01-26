Der Ort für das sportliche Comeback könnte kaum vertrauter sein: Vor der eigenen Haustür will sich Biathletin Emily Schumann in wenigen Tagen offiziell auf der Wettkampfbühne zurückmelden. Die 23-Jährige gehört zum Thüringer Aufgebot bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren, die Schumanns Heimatverein Eintracht Frankenhain ab Freitag, 30. Januar, in Oberhof ausrichten wird. Das bestätigte Bundesstützpunkt-Trainer Denny Andritzke unserer Redaktion.