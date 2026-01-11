Diese Bilder und diese Stimmung nehmen tausende Fans mit nach Hause: Sonne, Schnee – und Weltklassesport am Grenzadler. Am letzten Tag des Weltcups verabschiedet sich die Rennsteigstadt mit traumhafter Kulisse von seinem traditionellen Biathlon-Wochenende Anfang Januar. Ab kommenden Jahr werden solche Winterbilder wohl die Ausnahme sein. Wahrscheinlicher ist da eine Piste, die sich wie ein weißes Band durch den Thüringer Wald schlängelt. Aber: Oberhof und seine Fans – so viel steht bereits fest nach diesem Wochenende – betrachten den neuen Platz im internationalen Biathlon-Kalender Anfang März weniger mit Sorge, sondern als Herausforderung. Viele Fans wollen auch zum späteren Termin in den Thüringer Wald kommen – manch einer von ihnen hat gar schon reserviert. Dennoch bleibt festzuhalten: Erst 2027 wird man sehen, wie es läuft.