Diesen Zieleinlauf konnte Carlotta Nößler in vollen Zügen genießen. Mit üppig Vorsprung auf die zweitplatzierte Biathletin aus dem Erzgebirge erreichte die Trusetalerin am Freitagnachmittag (30. Januar) das Ziel im Oberhofer Biathlon-Stadion. Rang eins in der Altersklasse Jugend I (AK17 weiblich) war gleichbedeutend mit dem deutschen Meistertitel. „Mein Ziel war immer, einmal den Massenstart zu gewinnen. Dass es jetzt bei der Deutschen Meisterschaft geklappt hat, ist sehr, sehr cool“, sagte die 16-Jährige erschöpft, aber auch sehr glücklich.