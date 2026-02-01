Jeder hat so seine Mittelchen und Wege, um seine Schützlinge zu Top-Leistungen zu bringen. Im bayerischen Biathlon-Team hat ein Wachser vor den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Oberhof eine Wette gestartet: Wer viermal fehlerfrei am Schießstand bleibt, darf sich einen neuen Rennski aussuchen. In der Altersklasse 16 (Jugend I) glückt das Kunststück am Freitagnachmittag (30. Januar) im Massenstart-Wettbewerb keiner der bayerischen Starterinnen. Trotzdem belegen vier der ersten fünf Plätze bayerische Athletinnen. Auch Siegerin Magdalena Gruber aus dem Bayerischen Wald, die das kleine Wettgeheimnis im Ziel lüftet, trifft von 20 Scheiben „nur“ 19. „Der letzte Schuss ging daneben. Da war ich mit dem Kopf schon wieder beim Laufen“, sagt sie mit einem breiten Lächeln. Ihre jetzigen Ski seien aber noch gut genug. Ja, mehr als das: Der Sieg in Oberhof ist der erste im Deutschlandpokal, den sie im Winter gewinnen konnte.