Biathlon verbindet. So auch Ralf Hoffmannbeck, der aus Oberstadt stammt und in Suhl lebt, und Ilka Kehl aus Albrechts. Das sportbegeisterte Paar zählt alljährlich zur freiwilligen Helferschar in Oberhof und ist jetzt bei der WM in der Schweiz ehrenamtlich im Einsatz. „Als Voluntaris“, wie es Ilka so schön formuliert.