Biathlon in Lenzerheide Preuß am Ende ihrer Kräfte - WM-Erlösung für Männer

Bevor die Saison aber am 7. März in Tschechien fortgesetzt wird, steht Erholung auf dem Programm. In Lenzerheide hatte Preuß auch in der Staffel am Samstag alles gegeben, mit zwei Nachladern im letzten Schießen aber keine Chance auf das Podest "So ist Biathlon", sagte Preuß. Zuvor hatte Sophia Schneider früh eine Strafrunde verursacht, gemeinsam mit Julia Tannheimer und Selina Grotian reichte es für den Mitfavoriten beim überlegenen Triumph Frankreichs nur zu Rang fünf. "Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer. Zuvor hatte es zwei Saisonsiege für das Quartett gegeben.